В Таганроге Александр Скрябин побывал на новом предприятии

на предприятии уже работают 246 человек. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева.

В субботу, 22 июля, город Таганрог посетил заместитель губернатора Ростовской области. Совместно с градоначальником Андреем Фатеевым он посетил ряд предприятий, включая новый завод «Клевер». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной администрации.

На заводе «Клевер» к 2024 году заработает предприятие полного цикла по производству сельскохозяйственной техники.

Сейчас на предприятии уже создано 246 рабочих мест. Причем, первый корпус, где производят прицепную и навесную технику для сельхозмашин, работает с мая этого года.

Среди прочего, с руководством предприятия чиновники обсудили вопросы благоустройства прилегающей к заводу территории, а также транспортной доступности предприятия.

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