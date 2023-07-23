В Ростовской области в районе хутора Островского образовалась многокилометровая пробка

Пробка в сторону Ростова растянулась на 15 километров. Фото: Яндекс. Карты

В Ростовской области на автомобильной дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Сервис «Яндекс Карты» фиксирует, что движение ограничено по полосе, ведущей в сторону Ростова. Пользователи сервиса сообщают, что виновником затора является ДТП в районе хутора Островского.

Он уже растянулся на 15 километров.

При этом в Госавтоинспекции сообщили, что в дежурную часть о ДТП в районе хутора Островского информация не поступала.

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