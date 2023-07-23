Букмекеры дали свой прогноз на домашнюю встречу «Ростова» с «Факелом»

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин уверен в победе своего клуба. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Букмекеры дали свой прогноз на первый матч нового сезона футбольного клуба «Ростов» с «Факелом», который начнется менее чем через час.

Так, за победу в основное время хозяев поля, ростовчан, букмекеры дают коэффициент 2,24. Менее уверены они в том, что будет ничья — этот исход они оценили в 3,3. И еще меньше шансов на то, что воронежцы одержат победу — коэффициент на это аж 3,55.

Отметим, что зачастую прогнозы букмекеров не сбываются и игра преподносит сюрпризы. Как будет на этот раз, покажет время. А сам матч начнется в 20.00 на стадионе «Ростов-Арена». Болельщики на нем уже занимают свои места.

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