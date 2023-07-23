Первый гол в матче «Ростов — Факел» забили на 17-й минуте

Первый гол в матче забили гости. Фото: прямая трансляция.

В донской столице в 20.00 на стадионе «Ростов-Арена» началась первая игра сезона между «Ростовом» и «Факелом».

С самого начала матч начался с упорной борьбы. Несколько интригующих моментов в итоге вылились в первый гол. Его на 17-й минуте в ворота ростовчан забил нападающий «Факела» Евгений Марков. Произошло это, когда хозяева поля не смогли выбить мяч за пределы штрафной. От туда Харыз Апаев выбил к 11-метровой, а Марков с разворота реализовал момент, поразив ворота в ближнюю «девятку». Вратарю не хватило совсем немножко, чтобы допрыгнуть до мяча.

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