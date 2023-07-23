ФК «Ростов» забил первый гол в матче с «Факелом» и 1000-й в чемпионатах

Гол Осипенко стал тысячным для «Ростова» в чемпионатах России. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

На 39-й минуте встречи футбольный клуб «Ростов» сравнял счет, поразив под штангу ворота «Факела». На перерыв команды разошлись со счетом 1:1.

Даниил Уткин подал мяч от угла поля во вратарскую, где Максим Осипенко сумел между двумя защитниками отправить головой в ворота мяч.

Этот гол примечателен тем, что он стал тысячным для «Ростова» в чемпионатах России.

До конца первого тайма были еще и другие острые моменты, но реализовать их никто не смог.

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