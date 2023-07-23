ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в чемпионате России

Футболисты "Ростова" уходили с поля под всеобщее ликование болельщиков. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Первый матч нового сезона для ФК «Ростов» закончился победой над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 (1:1).

В первом тайме по красивому голу забили обе команды. Первыми отличились гости, «распечатав» ворота ростовчан на 17-й минуте. «Девятку» поразил Марков. А на 39-й минуте ростовских болельщиков порадовал Осипенко. Его гол еще запомниться тем, что он тысячный для команды в чемпионате России.

Во втором тайме был только один гол засчитан — на 56-й минуте ворота гостей поразил Тугарев. А перед самым концом встречи в ворота ростовчан мяч все же залетел, но это было уже после того, как судья показал вне игры.

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