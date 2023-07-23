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НовостиОбщество23 июля 2023 20:19

Игроки ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Факелом»

«Желто-синие» обыграли соперников со счетом 2:1
Михаил СТРИЖЕВ
Матч прошел на стадионе "Ростов-Арена". Фото: ФК "Ростов".

Матч прошел на стадионе "Ростов-Арена". Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» обыграл «Факел» в первом матче сезона 23 июля. Счет составил 2:1. Игроки Данил Глебов и Максим Осипенко прокомментировали игру.

— Второй тайм был, конечно сложнее. Чуть «подсели», ну и «Факел» перестроился, — оценил игру Осипенко.

По словам футболистов, запрет ФИФА на регистрацию новых игроков не повлиял на настрой команды. Напомним, из-за решения ассоциации на поле не могли выйти новички.

— Мы уже привыкли играть в таких условиях. У нас не постоянно, но часто бывают сложности. Нас уже ничем не удивишь, мы готовы ко всему. В голове был хороший настрой, первая домашняя игра, — высказался Данил Глебов.

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