Игроки ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Факелом»

Матч прошел на стадионе "Ростов-Арена". Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» обыграл «Факел» в первом матче сезона 23 июля. Счет составил 2:1. Игроки Данил Глебов и Максим Осипенко прокомментировали игру.

— Второй тайм был, конечно сложнее. Чуть «подсели», ну и «Факел» перестроился, — оценил игру Осипенко.

По словам футболистов, запрет ФИФА на регистрацию новых игроков не повлиял на настрой команды. Напомним, из-за решения ассоциации на поле не могли выйти новички.

— Мы уже привыкли играть в таких условиях. У нас не постоянно, но часто бывают сложности. Нас уже ничем не удивишь, мы готовы ко всему. В голове был хороший настрой, первая домашняя игра, — высказался Данил Глебов.

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