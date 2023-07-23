Главный тренер «Ростова» дал оценку встрече с «Факелом» и поставил цель на сезон

Валерий карпин намерен прежде всего обезопасить клуб от вылета и стыковых матчей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Главный тренер ФК «Ростов» сразу после матча с воронежским «Факелом» дал свою оценку встрече. Первыми 65 минутами он остался доволен, потом, по его словам «все не получалось».

При этом Валерий Георгиевич отметил, что при подготовке к матчу учитывал, что на поле не получится вывести новичков из-за требований ФИФА.

— Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть, — признался главный тренер «желто-синих».

При этом Валерий Карпин отметил, что задача для клуба в текущем сезоне такая же, как и была в прошлом — не вылететь и набрать 30 очков.

— Задача та же самая — как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей, — сказал главный тренер.

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