В понедельник в Ростове ожидается ясная и жаркая погода

Самым жарким днем на этой рабочей недели станет четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 24 июля, в Ростове ожидается солнечная погода. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +30 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +17. Весь день на улице обещает быть солнечным. А на небе – ни единого облачка. Южный ветер подует со скоростью три метра в секунду.

А во вторник, 25 июля, будет еще жарче. Воздух прогреется до +31. Самым жарким днем на этой рабочей недели станет четверг. Воздух в этот накалится до +36 градусов.

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