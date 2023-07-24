В Ростовской области участок трассы размыл дождь

Пока здесь прекращено автобусное сообщение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье из-за дождя участок автодороги «Таганрог – Федоровка» размыло. Об этом сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

– В связи с выпадением большого количества осадков произошло размытие земельного полотна автомобильной дороги Таганрог – Федоровка. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Вода с проезжей части ушла в 20:00. А подрядная организация выставила водоналивные блоки и дорожные знаки, чтобы оградить размыв протяженностью в 100 метров.

В понедельник, 24 июля, этот участок обследуют. А пока здесь прекращено автобусное сообщение. Грузовые автомобили пускают в обход через село Васильево-Ханжовка. А движение легковушек на данном участке дороги без ограничений.

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