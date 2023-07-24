В Сальском районе мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП

Пострадал 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка.
В Ростовской области на 56 километре автодороги «Егорлыкская - Сальск» произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель «Рено» при повороте налево не уступил преимущество мотоциклисту. В итоге два транспортных средства столкнулись.
В результате ДТП пострадал 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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