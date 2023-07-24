В Ростовской области прогнозируется жара до +39

Самым жарким днем на этой неделе станет четверг с +39 градусами. После чего жара пойдет на спад.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эта неделя в Ростовской области будет очень жаркой. Почти все пять дней дончане будут терпеть изнуряющую жару до +39 градусов. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.
В понедельник, 24 июля, воздух прогреется всего до +30. А южный ветер ощущаться почти не будет. Насладиться прохладной удастся лишь в темное время суток, когда столбик термометра опустится до +17.
Во вторник, 25 июля, на Дону станет жарче на один градус днем. Ветер сменит свое направление на юго-восточное. А на небе не будет ни облачка, лишь палящее солнце.
В среду, 26 июля, термометр покажет все +35.
Но самым жарким днем на этой неделе станет четверг с +39 градусами. После чего жара пойдет на спад.
В пятницу, по прогнозам синоптиков, градусник покажет +30.
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