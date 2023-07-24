Новый срок подачи горячей воды назвали жителям Северного микрорайона Ростова

На отсутствие горячей воды пожаловались жители Орбитальной, Добровольского и Комарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Северного в Ростове-на-Дону горячую воду должны вернуть 27 июля. Ограничения затянулись из-за нового дефекта коммуникаций, поясняют районные власти в комментариях в VK.

- Ресурсоснабжающей организацией «Ростовские тепловые сети» при проведении гидравлических работ выявлен дефект теплотрассы. Ремонт планируется выполнить в срок до 27 июля 2023 года, - сообщили представители администрации Ворошиловского района.

Известно, что на неполную подачу ресурса пожаловались ростовчане, дома которых находятся на Орбитальной, Добровольского и Комарова.

Напомним, горячую воду на СЖМ отключили еще в начале месяца, с 3 июля. Проверить теплосети и состояние двух котельных специалисты должны были до 14 числа, но этого не произошло. Сейчас люди продолжают греть тазики и чайники, чтобы искупаться.

Напомним, опрессовку коммуникаций проводят ежегодно. Это необходимо для эффективной подготовки к отопительному сезону.

Добавим, горячей воды сейчас также нет в 87 домах на Западном. Там восстановить привычную подачу водоснабжения обещают 28 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом молодой мужчина упал с катамарана и утонул в Соленом озере

Сейчас водолазы должны искать тело погибшего (подробности)