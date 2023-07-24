24 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, возможны ливни

Во время дождя лучше не подходить к деревьям и легким конструкциям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области во второй половине дня и до конца суток 24 июля ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в управлении МЧС.

Жителям региона следует быть осторожными, нужно помнить о безопасности. Во время дождя и ветра не рекомендуется не подходить к деревьям, рекламным щитам и любым легким конструкциям, которые могут сломаться под натиском стихии.

Также опасно находиться рядом с оборванными проводами. При перепадах электричества в домах следует отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии или вызвать помощь можно по номеру «112».

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