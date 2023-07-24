Сайт мэрии Ростова-на-Дону возобновил работу после хакерской атаки

Хакеры провели целенаправленный взлом Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сайт администрации Ростова-на-Дону возобновил работу после хакерской атаки. Сегодня, 24 июля, страницы интернет-ресурса быстро открываются и полностью доступны для всех желающих.

Портал городских властей не работал примерно с 13 июля 2023 года. Именно тогда начались восстановительные работы. После этого, 21 июля, пресс-секретарь мэрии Мария Петрова уточнила, что злоумышленники провели целенаправленный взлом.

- Информация об инциденте была доведена до соответствующих структур, - добавила Мария Петрова.

Известно, что к этому моменту электронная почта администрации Ростова-на-Дону еще не работает, и запросы от журналистов принимают в канцелярии.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные взломали информационную структуру администрации, повредили сайт и якобы опубликовали в сети внутренние данные городских властей.

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