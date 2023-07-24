Пригородную электричку Ростов - Сальск - Куберле продлят до Зимовников

Изменения в схему ж/д рейсов внесли по просьбам жителей Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области два железнодорожных маршрута Ростов - Сальск - Куберле продлят до поселка Зимовники. По-новому электрички начнут курсировать с 4 августа 2023 года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По удлиненному пути поезда № 6819/682 и № 6830/6820 будут ходить четыре раза в неделю, с пятницы по понедельник включительно.

Отправление планируется из Ростова-на-Дону в 7:28, прибытие в Сальск - в 11:23, в Зимовники - в 13:24. В обратную сторону со станции Зимовники можно будет уехать в 13:38, остановку в Сальске утвердили на 15:39, в Ростове-на-Дону - на 19:09.

Известно, что изменения в схему ж/д рейсов внесли по просьбам жителей Дона.

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