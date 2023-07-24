Алиментщик из Ростовской области заплатил штраф за отказ от обязательных работ

В суде мужчина испугался более строгого наказания и посчитал, что лучше заплатить штраф и выполнить обязательные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Песчанокопском районе Ростовской области злостного неплательщика алиментов заставили выполнять обязательные работы, при этом еще и заплатить штраф за уклонение от них. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судебных приставов.

Так, мужчина долгое время не выполнял решение суда по выплате алиментов. Чтобы решить этот вопрос, приставы составили административный протокол, а суд его приговорил к 20 часам исправительных работ. Но и от них он начал уклоняться. Тогда ему еще присудили штраф 75 тысяч рублей.

В итоге судебные приставы добились того, что мужчина и штраф оплатил, и пошел на обязательные работы сразу из зала суда. Его испугало возможное еще более строгое наказание.

Сейчас алиментщик следит за чистотой в поселке Песчанокопском.

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