Сотовую связь стали втрое чаще оплачивать через голосового ассистента

Фото:​ ru.freepik.com.

В России растет количество людей, которые через голосового ассистента пользуются банковскими приложениями. Так, только за половину июля клиенты ВТБ с помощью ассистента совершили в три раза больше операций по оплате сотовой связи, чем это было за такой же период в прошлом году.

А за первое полугодие с помощью голосового ассистента в онлайн-приложении банка провели более 10 тысяч операций, что вдвое превысило прошлогодний показатель. Их объем увеличился на четверть и достиг 100 миллионов рублей.

Отметим, что часто используют голосового помощника для осуществления переводов через СБП и между своими счетами.

— Интерес пользователей к голосовому ассистенту ВТБ Онлайн активно растет. Сегодня ежемесячная аудитория голосового ассистента превышает 120 тысяч уникальных пользователей, с начала года она выросла почти в 1,5 раза, что свидетельствует о растущем доверии к голосовому каналу и повышении количества операций, — отметила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная. Голосовой ассистент в приложении ВТБ Онлайн обеспечивает безопасность и удобство при проведении операций. Банк активно работает над улучшением качества обслуживания и удобством проведения операций с помощью голоса.