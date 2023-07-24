В Волгодонске обустроят бульвар вдоль сквера «Дружба», а в Константиновске – Георгиевский парк

Работы проведут, сохраняя средовую застройку и уникальность ландшафтов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем, 2024 году, начнется благоустройство бульвара вдоль сквера «Дружба» в Волгодонске и Георгиевского парка – в Константиновске. Преобразования пройдут благодаря победе проектов во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Сегодня малые города – это каркас экономики и традиций. Одним из основных условий отбора проектов является сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, – рассказал замглавы региона Игорь Сорокин.

Также он добавил, что благоустроенные территории должны оказаться не только красивыми, но и функциональными.

Волгодонск победил в номинации, где могли участвовать города с населением от 100 тысяч до 200 тысяч человек. В городе преобразят бульвар, который растянулся между школами №11 и №13. Здесь благоустроят 1,67 гектара, на что потребуется 151,6 миллиона рублей, при этом из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей. На бульваре появится зона отдыха, а также фонтан и освещение. Смонтируют тут и систему видеонаблюдения.

Константиновск стал победителем среди городов с численностью населения до 20 тысяч человек. Тут благоустроят Георгиевский парк. Это обойдется в 78 миллионов рублей, из них 70 миллионов поступят из федерации. В парке уложат дорожки, проведут свет и сделают автополив. А еще здесь установят новые лавочки, урны, и появится тематическая фотозона.

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