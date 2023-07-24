В Ростове из-за прогноза погоды до 26 июля продлили режим повышенной готовности

В понедельник до конца суток ожидаются сильные дожди с грозами и градом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону из-за прогноза погоды до 12 часов 26 июля продлили режим повышенной готовности. Об этом в Telegram сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

- Решение принято в связи со штормовым предупреждением. По данным синоптиков, сегодня до конца суток ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с, - пояснил Алексей Логвиненко.

Напомним, до этого режим повышенной готовности действовал с 17 часов 21 июля до 12 часов 24 июля.

Спасатели и власти просят ростовчан быть предельно осторожными в непогоду. Во время дождя и ветра лучше не подходить к деревьям, рекламным щитам и любым легким конструкциям.

Также нельзя находиться рядом с оборванными проводами. При перепадах электричества в домах следует отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии или вызвать помощь можно по номеру «112».

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