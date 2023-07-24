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НовостиОбщество24 июля 2023 14:59

Тацинский район получит почти 36 млн рублей на обновление детсадов и школ

Деньги пойдут на капремонт и установку ограждений
Ангелина СКИБА
Привести в порядок собираются сельские и хуторские образовательные организации

Привести в порядок собираются сельские и хуторские образовательные организации

Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Ростовской области выделили почти 36 млн рублей на обновление 11 детских садов и школ Тацинского района. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Известно, что областные средства поступят из резервного фонда региона. Муниципалитет в рамках софинансирования добавит еще около 2 млн рублей. Деньги пойдут на капремонт и установку ограждений.

- Поддержка предназначена для детсадов в поселках Быстрогорском, Жирнове, хуторах Верхнеобливском и Ковылкине, а также для двух дошкольных учреждений в станице Тацинской. Ограды завезут в Зазерскую, Верхнеобливскую, Качалинскую, Крыловскую школы и в Тацинскую ДЮСШ в поселке Быстрогорском, - уточнили власти.

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