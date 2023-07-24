В Ростовской области произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, водитель столкнулся со встречным авто при обгоне. ФОТО: УГИБДД по РО

В Ростовской области днем 24 июля на 11 километре автодороги «Морозовск-Цимлянск» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗа 21101» во время обгона столкнулся со встречной иномаркой «Хонда Цивик».

В результате столкновения погиб водитель отечественного автомобиля. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, на трассе «Матвеев Курган — Малокирсановка — Екатериновка» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. По предварительным данным, недалеко от выезда из поселка Матвеев Курган 44-летний водитель минивэна «Ниссан Эльгранд» пошел на обгон и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

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