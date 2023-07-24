На фестивале «Осада Азова» в реконструкции сражений будут участвовать более 30 клубов

Завершится фестиваль праздничным салютом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове пятого августа пройдет военно-исторический фестиваль «Осада Азова». В реконструкции сражений примут участие более 30 военно-исторических клубов. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Мероприятие пройдет на территории исторического памятника федерального значения «Валы Азовской крепости». И главной темой станет Азовское осадное сидение 1641 года.

На фестивале гости смогут посмотреть на выступления творческих коллективов, а также посетить гастрономическую ярмарку и выставку ремесел. А завершится фестиваль праздничным салютом.

– Через культурно-исторический ракурс фестиваль помогает прививать интерес к Донскому краю, увековечивать память о героической обороне крепости донскими казаками, передавать эти знания от поколения к поколению, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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