Василий Голубев поздравил первого губернатора Дона с юбилеем

Владимиру Чубу исполнилось 75 лет. ФОТО: телеграм-канал Василия Голубева

Василий Голубев поздравил с 75-летием первого губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Василий Юрьевич отметил, что под руководством Владимира Федоровича завершилось строительство публичной библиотеки, музыкального театра. А также тогда стали возводить Темерницкий мост и перинатальный центр. При поддержке Владимира Чуба стало возрождаться донское казачество.

– Владимиру Федоровичу и его команде довелось трудиться во главе региона в непростые 90-е и 2000-е. И главный итог его работы - Ростовская область прошла этот сложный для всей страны период без потрясений. Под руководством Владимира Федоровича были созданы условия для последующего развития Донского региона, – добавил Василий Голубев.

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