В Ростовской области водитель сбил 9-летнего пешехода

Ребенка госпитализировали.
В Сальске Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 64-летний водитель Kia Cerato ехал по переулку Красноармейскому. Как вдруг наехал на пешехода. 9-летний мальчик перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. И был госпитализирован в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове 17-летний парень попал под колеса иномарки
Мужчина на «Хендай Акценте» сбил подростка с самокатом на пешеходном переходе (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростове водитель наехал на переходившего дорогу подростка
Девочка пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте (подробнее)