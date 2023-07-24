Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 17:46

В Ростовской области водитель сбил 9-летнего пешехода

Ребенок перебегал дорогу на красный свет
Екатерина ПОПОВА
Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

В Сальске Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 64-летний водитель Kia Cerato ехал по переулку Красноармейскому. Как вдруг наехал на пешехода. 9-летний мальчик перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. И был госпитализирован в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 17-летний парень попал под колеса иномарки

Мужчина на «Хендай Акценте» сбил подростка с самокатом на пешеходном переходе (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове водитель наехал на переходившего дорогу подростка

Девочка пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте (подробнее)