В Ростовской области водитель сбил 9-летнего пешехода

Ребенка госпитализировали.

В Сальске Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 64-летний водитель Kia Cerato ехал по переулку Красноармейскому. Как вдруг наехал на пешехода. 9-летний мальчик перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. И был госпитализирован в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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