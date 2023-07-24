В центре Ростова из-за коммунальной аварии затопило улицу

Коммунальная авария произошла на пересечении переулка Газетного и Пушкинской. ФОТО: Читатель «КП – Ростов-на-Дону»

В центре Ростова, на пресечении переулка Газетного и улицы Пушкинской, произошла коммунальная авария. В результате чего затопило улицу. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили читатели.

На кадрах видно, как бурные потоки воды текут прямо по проезжей части. Однако до тротуаров вода не дошла, и люди спокойно гуляют по вечернему городу.

К слову, в Нахичевани в августе будут вводить дорожные ограничения, связанные с коммунальными работами. Из-за строительства сети водоотведения сложности с проездом возникнут с 10 августа по 30 октября.

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