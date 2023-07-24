Гарик Харламов отсудил более полутора миллионов рублей у ростовского бизнесмена

Дончанин еще может обжаловать решение суда. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ростовский предприниматель проиграл суд компании быстрого питания, принадлежащей Гарику Харламову. Теперь ростовскому ресторатору придется заплатить 1,6 миллиона рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте московского арбитражного суда.

Предприимчивый ростовчанин решил открыть точку фаст-фуда по франшизе компании Харламова. Для этого дончанин заплатил паушальный взнос в 550 тысяч рублей, чтобы получить права на использование бренда.

Но, по словам ростовского бизнесмена, компания известного комика не предоставила ему право на использование товарного знака. По этой причине ресторатор не мог открыть заведение. А возвращать паушальный взнос ему не стали. Тогда мужчина обратился в суд.

Встречный иск подала и фирма Гарика Харламова. Компания заявила, что ростовчанин не расторг с ней договор. Следовательно, бизнесмен должен был платить роялти, чего тот не делал.

Суд отклонил иск ростовчанина. А иск компании удовлетворил полностью. Теперь ростовский бизнесмен должен фирме Харламова более полутора миллионов рублей.

– Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, - говорится в документе.

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