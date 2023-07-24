Бывший замглавы администрации Таганрога возглавил Агентство территориального развития

Агентство составляет программы комплексного развития исторического центра.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Экс-замглавы администрации Таганрога Алексей Санин возглавил Агентство территориального развития.
Агентство занимается составлением стратегий развития туристической инфраструктуры, мастер-планированием городов и территорий, разрабатывает образовательные программы в сфере урбанистики, туристический код города и брендинг территории. А еще составляет программы комплексного развития исторического центра.
На сайте Агентства также указано, что с 2015 по 2017 оно занималось созданием и управлением креативного кластера «С52» и инженерного центра «Фабрика».
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