Бывший замглавы администрации Таганрога возглавил Агентство территориального развития

Агентство составляет программы комплексного развития исторического центра. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экс-замглавы администрации Таганрога Алексей Санин возглавил Агентство территориального развития.

Агентство занимается составлением стратегий развития туристической инфраструктуры, мастер-планированием городов и территорий, разрабатывает образовательные программы в сфере урбанистики, туристический код города и брендинг территории. А еще составляет программы комплексного развития исторического центра.

На сайте Агентства также указано, что с 2015 по 2017 оно занималось созданием и управлением креативного кластера «С52» и инженерного центра «Фабрика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге назначили нового заместителя главы администрации по туризму

Пост занял Алексей Санин, ранее он работал в администрации Ростова (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове Доходный дом Чернова может стать памятником культурного наследия

Этот статус сможет защитить здание от сноса (подробнее)