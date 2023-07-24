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НовостиОбщество24 июля 2023 19:52

Бывший замглавы администрации Таганрога возглавил Агентство территориального развития

Агентство будет создавать программы развития исторического центра
Екатерина ПОПОВА
Агентство составляет программы комплексного развития исторического центра.

Агентство составляет программы комплексного развития исторического центра.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экс-замглавы администрации Таганрога Алексей Санин возглавил Агентство территориального развития.

Агентство занимается составлением стратегий развития туристической инфраструктуры, мастер-планированием городов и территорий, разрабатывает образовательные программы в сфере урбанистики, туристический код города и брендинг территории. А еще составляет программы комплексного развития исторического центра.

На сайте Агентства также указано, что с 2015 по 2017 оно занималось созданием и управлением креативного кластера «С52» и инженерного центра «Фабрика».

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