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НовостиОбщество25 июля 2023 4:31

В Ростове во вторник воздух прогреется до +32

И будет почти безветренно
Екатерина ПОПОВА
Но самым жарким днем на этой неделе будет четверг.

Но самым жарким днем на этой неделе будет четверг.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 июля, в Ростове будет жарко и солнечно. Такую погоду прогнозируют синоптики на сайте Росгидрометцентра.

С самого утра на небе будет светить яркое солнце. И ни единого облачка. Восточный ветер почти не будет ощущаться, так как подует со скоростью один метр в секунду. В дневные часы воздух накалится до +32. А ночью столбик термометра опустится до отметки +18.

К слову, самым жарким днем на этой неделе станет четверг. По прогнозам, температура воздуха будет достигать +37 градусов.

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