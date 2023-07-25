В Ростовской области в партии гороха нашли сорняк

Сорняк будет лишен жизнеспособности. Фото: Павел КЛОКОВ

Сотрудники Россельхознадзора в Пролетарском районе в партии гороха выявили сорняк – амброзию полыннолистную. Всего в партии было 240 тонн бобовых.

Теперь зараженную партию предпринимателю предстоит отправить на переработку, где по особым технологиям сорняк будет лишен жизнеспособности. Также мужчине было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

– Согласно перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза, амброзия полыннолистная отнесена в категорию карантинных сорняков. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений и попадая в почву засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы, – напомнили в ведомстве.

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