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НовостиОбщество25 июля 2023 5:27

В Ростовской области в партии гороха нашли сорняк

240 тонн бобовых пойдут на переработку
Екатерина ПОПОВА
Сорняк будет лишен жизнеспособности.

Сорняк будет лишен жизнеспособности.

Фото: Павел КЛОКОВ

Сотрудники Россельхознадзора в Пролетарском районе в партии гороха выявили сорняк – амброзию полыннолистную. Всего в партии было 240 тонн бобовых.

Теперь зараженную партию предпринимателю предстоит отправить на переработку, где по особым технологиям сорняк будет лишен жизнеспособности. Также мужчине было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

– Согласно перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза, амброзия полыннолистная отнесена в категорию карантинных сорняков. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений и попадая в почву засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы, – напомнили в ведомстве.

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