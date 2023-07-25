Ростовскую область представят пять спортсменов на первых летних играх сурдлимпийцев

Соревнования проходят в Уфе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От Ростовской области на I летних играх сурдлимпийцев выступят пять спортсменов с нарушением слуха. Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» национальной программы «Демография». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Соревнования проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа. Участники состязаются в 21 дисциплине. Дончане же будут соревноваться в вольной борьбе, плавании и каратэ.

Кстати, сами игры являются альтернативой Сурдлимпийских игр 2022 года, которые проходили в Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«После такого срыва тренироваться тяжело»: ростовский паралимпиец рассказал, как живет после отстранения от международных соревнований

Чемпион Паралимпийских игр Александр Скалиух ответил, как он перенес новость о запрете и к чему стремится сейчас (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Никто не верил в победу, все считали его неудачником»: Как слепой парень из Ростовской области вписал свое имя в историю Паралимпиады

Его медаль стала первой для донского региона на этих соревнованиях (подробнее)