Более миллиона машин проехало по обходу Ростова на трассе М-4 «Дон»

Наиболее востребована новая проезжая часть среди водителей легковушек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области более чем за месяц по обходу Ростова-на-Дону (Аксая) проехали уже 1 088 235 машин. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Минтранса России.

- Наиболее востребован проезд среди водителей легковушек, это около трети машин (386 545) от общего трафика. В среднем же за сутки по обходу проезжает 33,5 тысячи автомобилей, - отмечают в федеральном ведомстве.

Пик интенсивности движения пришелся на воскресенье, 16 июля. Тогда по участку новой трассы проехали 43,9 тысячи автомобилей.

Напомним, обход Ростова-на-Дону (Аксая) был открыт 15 июня 2023 года при участии президента России Владимира Путина. Строительство объекта завершили на 18 месяцев раньше срока.

Обход - часть будущего Ростовского транспортного кольца, готовность которого теперь составляет 88 %. Завершить строительство кольца планируют в 2025 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще пять остановок оборудуют вблизи трасс в Ростовской области до конца года

Ранее четыре придорожных павильона установили в Егорлыкском районе (подробности)