Видеокамеры ростовских школ подключили к системе «Безопасный город»

Фото: ПАО «Ростелеком».

332 камеры видеонаблюдения установлены более чем в ста школах Ростова-на-Дону специалистами Ростовского филиала «Ростелекома». Еще в шести учебных учреждениях оборудование подключат к началу учебного года, когда там завершат капремонт. Компания первой в России разработала техническое решение и интегрировала в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Видеокамеры будут работать в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: треть камер установили за счет совместных инвестиций национального провайдера и донского бюджета.

— Мы продолжаем увеличивать число школ, в которых установлена продвинутая система видеонаблюдения. В некоторых случаях нам приходится с нуля создавать цифровую инфраструктуру, в других мы модернизируем то, что было построено ранее, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов. — Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Школьная инфраструктура полностью построена на отечественном оборудовании.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Камеры расположены на главном и запасных входах так, чтобы в объектив попадали все посетители. Одна снимает вход, а другая — то, что происходит на улице. Технологии искусственного интеллекта позволяют анализировать картинку, и в случае опасности камера оперативно передает информацию в службы экстренного реагирования.

— Этот проект имеет огромное социальное значение для региона. Сегодня учебные заведения должны быть особенно безопасны как для школьников, так и для учителей, — рассказала и. о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко. — Системы видеонаблюдения, которые развернул «Ростелеком», позволяют родителям быть более спокойными за своих детей, а педагогам более уверенно сфокусироваться на образовательном процессе.

Напомним, комплекс «Безопасный город» объединяет в единый информационный контур 43 автоматизированные системы, в том числе программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, системы вызова экстренных служб, видеонаблюдения и другие. Все данные сразу поступают службам оперативного реагирования.

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