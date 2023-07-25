В Ростовской области сотрудник полиции разбился насмерть на мотоцикле Yamaha

Трагедия произошла ночью в селе Новотроицкое Азовского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области официально прокомментировали ситуацию с гибелью сотрудника патрульно-постовой службы, который попал в ДТП. Информация сегодня, 25 июля, поступила от ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера, около 1:35 ночи, в селе Новотроицкое Азовского района.

- Управляя мотоциклом Yamaha, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Предположительно, он резко затормозил задним колесом перед перекрестком, выезжая на главную дорогу, в этот момент байк опрокинулся, - рассказали в пресс-службе донской полиции.

Правоохранитель получил травмы и умер на месте до прибытия скорой помощи.

Сейчас обстоятельства случившегося дополнительно выясняют специалисты Госавтоинспекции. Известно, что мужчина не имел «категории для управления мототранспортом».

По неподтвержденной информации, сотрудник полиции отдыхал в селе Новотроицкое у родственников. Сообщается, что он якобы попросил немного прокатиться на мотоцикле Yamaha у своего друга.

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