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НовостиОбщество25 июля 2023 11:43

В Ростовской области обнаружили 7 тонн несуществующей свинины

Мясную продукцию по документам произвели в конце июля 2023 года
Ангелина СКИБА
Заранее было зарегистрировано 7 тонн свинины

Заранее было зарегистрировано 7 тонн свинины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на оформлении продукции, которая еще не была произведена. Заранее оказалось зарегистрировано 7 тонн свинины, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Нарушитель указал в документах, что мясо произвели 30 июля 2023 года, то есть в день, который еще не наступил. Разрыв между желаемым и действительным у бизнесмена составил около недели.

- Подобные нарушения мешают «прослеживаемости» продукции, а также могут приводить к выпуску некачественного и даже опасного для здоровья товара, - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Известно, что предпринимателю уже выписали предостережение с требованием не совершать больше подобных махинаций с бумагами.

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