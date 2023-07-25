В Ростовской области обнаружили 7 тонн несуществующей свинины

Заранее было зарегистрировано 7 тонн свинины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на оформлении продукции, которая еще не была произведена. Заранее оказалось зарегистрировано 7 тонн свинины, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Нарушитель указал в документах, что мясо произвели 30 июля 2023 года, то есть в день, который еще не наступил. Разрыв между желаемым и действительным у бизнесмена составил около недели.
- Подобные нарушения мешают «прослеживаемости» продукции, а также могут приводить к выпуску некачественного и даже опасного для здоровья товара, - подчеркнули в Россельхознадзоре.
Известно, что предпринимателю уже выписали предостережение с требованием не совершать больше подобных махинаций с бумагами.
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