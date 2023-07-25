В Константиновске запретили митинги около администраций, вокзалов и больниц

Похожее постановление, но на федеральном уровне, приняли еще в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области глава администрации Константиновска Андрей Казаков утвердил перечень мест, где нельзя проводить массовые сборы. Наличие подобного документа журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили местные власти.

Шествия и демонстрации нежелательны около вокзалов, медицинских и образовательных организаций, детских и спортивных площадок.

Также большому количеству людей без разрешения не рекомендуется собираться рядом со зданиями органов власти и объектами систем жизнеобеспечения.

Напомним, такое же постановление, но на федеральном уровне, было принято еще в конце 2022 года.

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