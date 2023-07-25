Сельская ипотека банка «Центр-инвест» вошла в ТОП рейтинга лучших программ

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест занял 2-е место в рейтинге лучших сельских ипотек в июле 2023 года по расчетам аналитического департамента «Выберу.ру».

Эксперты сервиса рассмотрели ипотечные продукты всех банков-участников госпрограммы и проанализировали параметры ипотек. При составлении рейтинга весомыми переменными являлись не только значение процентной ставки, но и дисконт к базовой ставке госпрограммы, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и многие другие факторы.

В июле банк «Центр-инвест» увеличил максимальную сумму кредита по «Сельской ипотеке». Теперь клиенты банка могут оформить ипотеку в сумме до 6 млн рублей на одного человека. Таким образом, два заемщика могут взять кредит до 12 млн рублей на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Программа «Сельская ипотека» действует на покупку или строительство жилья на сельских территориях и агломерациях по ставке 2,75% годовых. Кредит можно взять на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Банк «Центр-инвест» принимает участие в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предлагает широкую линейку собственных кредитов. Подробнее ознакомиться с условиями программы «Сельская ипотека» банка «Центр-инвест» можно на сайте.

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