Для бизнеса Юга России и Северного Кавказа провели круглый стол по трендам развития торговых и ВЭД-отношений

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В Сочи для более 150 представителей крупного, среднего и малого бизнеса Юга России и Северного Кавказа по инициативе Сбера провели круглый стол. На посвященном Дню работника торговли мероприятии обсудили возможности развития ВЭД-отношения в частности с Индией. Участники рассмотрели кейсы бизнес-партнёрств и кросс-культурные аспекты сотрудничества.

Стоит отметить, что в настоящее время более 170 компаний на территории Юга России и Северного Кавказа сотрудничают с банком для развития торговых отношений с Индией. Общий объем коммерческих операций за год превысил 2,2 миллиарда рублей.

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

— Оптовая и розничная торговля на Юге России и Северном Кавказе трансформируется за счет роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса, продуктов питания и фармацевтической продукции. На 1 июля доля отрасли в корпоративном кредитном портфеле банка превысила 34% (368 млрд рублей), а число клиентов малого, среднего и крупного бизнеса приблизилось к 122 тысячам. Это практически треть от общего числа корпоративных клиентов, — отметила председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

— Поэтому поддержка и развитие торговли остаётся ключевым вектором нашей работы. Продолжаем кредитовать отрасль, в том числе - с применением льготных госпрограмм и в рамках оборотного финансирования. А с учётом переориентации внешней торговли - помогаем бизнесу быстрее выходить на новые рынки, перестраивать логистические цепочки, строить грамотную стратегию входа и продвижения с помощью цифровых решений банка и партнёров.