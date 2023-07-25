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НовостиОбщество25 июля 2023 13:49

В Ростовской области продолжается реализации проекта «Старшее поколение»

Депутат городской Думы Лидия Новосельцева поддержала слет «С песней по Дону» на теплоходе для представителей старшего возраста
Михаил СТРИЖЕВ
Наиболее активных серебряных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами.

Наиболее активных серебряных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростове 20 июля прошел традиционный слет «С песней по Дону». Мероприятие организовали в рамках проекта «Старшее поколение», направленного на социализацию представителей старшего возраста, продление активного долголетия серебряных волонтеров и ветеранов машиностроительной отрасли.

Слет проводится в Ростовской области уже восьмой год. Участники совершили прогулку на теплоходе «Танаис». Они наслаждались прохладой водной глади, красотами Донской Земли и выступлением ансамбля песни и пляски «Казачий круг». Наиболее активных представителей ветеранских организаций и серебряных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами.

Мероприятие проводится уже восьмой год.

Мероприятие проводится уже восьмой год.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Мероприятие поддержали Ростовское региональное отделение «Союз машиностроителей России», ПАО «Роствертол», ростовская филармония, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.

Выступая перед участниками, депутат отметила, что пример представителей старшего поколения помогает и вдохновляет.

— Для нас люди старшего поколения — это не только надежные и неизменные помощники во всех делах, но и примеры трудовой доблести и жизненной мудрости, которыми мы вдохновляемся и сегодня, — отметила спикер.