В Ростовской области продолжается реализации проекта «Старшее поколение»

Наиболее активных серебряных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростове 20 июля прошел традиционный слет «С песней по Дону». Мероприятие организовали в рамках проекта «Старшее поколение», направленного на социализацию представителей старшего возраста, продление активного долголетия серебряных волонтеров и ветеранов машиностроительной отрасли.

Слет проводится в Ростовской области уже восьмой год. Участники совершили прогулку на теплоходе «Танаис». Они наслаждались прохладой водной глади, красотами Донской Земли и выступлением ансамбля песни и пляски «Казачий круг». Наиболее активных представителей ветеранских организаций и серебряных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами.

Мероприятие проводится уже восьмой год. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Мероприятие поддержали Ростовское региональное отделение «Союз машиностроителей России», ПАО «Роствертол», ростовская филармония, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.

Выступая перед участниками, депутат отметила, что пример представителей старшего поколения помогает и вдохновляет.

— Для нас люди старшего поколения — это не только надежные и неизменные помощники во всех делах, но и примеры трудовой доблести и жизненной мудрости, которыми мы вдохновляемся и сегодня, — отметила спикер.