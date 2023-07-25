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НовостиОбщество25 июля 2023 14:58

26 июля в Ростове на время футбольного матча изменят движение автобусов

Спортивная баталия пройдет в рамках Кубка России
Ангелина СКИБА
Около «Ростов Арены» также останавливаются автобусы № 8, 49, 65 а и троллейбус № 7

Около «Ростов Арены» также останавливаются автобусы № 8, 49, 65 а и троллейбус № 7

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 26 июля в Ростове-на-Дону на время футбольного матча «Ростов» - «Рубин» введут дополнительный график для одного из автобусных маршрутов. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- С 19 до 23 часов для удобства болельщиков на маршруте № 39 будет действовать дополнительный график по укороченной схеме до остановки «Городской пляж», - говорится в сообщении.

Любителям футбола напомнили, что около стадиона «Ростов Арена» также останавливаются автобусы № 8, 49, 65 а и троллейбус № 7, а до остановки «Гребной канал» можно добраться на маршруте № 75.

Добавим, матч с казанской командой ростовчане проведут в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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