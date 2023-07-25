Ростовский «Дом дружбы» разместят в доходном доме Гудермана

Доходный дом Гудермана был построен в 19 веке, сейчас он заброшен и требует реконструкции. Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова определились с местом, где разместится городской «Дом дружбы» — в переулке Соборном, 8. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова.

Отметим, что на Соборном, 8 находится историческое здание — бывший доходных дом Г.А. Гудермана. Оно построено в конце 19 века и сейчас оно является памятником архитектуры регионального значения. На данный момент оно заброшено и требует реконструкции.

Вопрос о выделении финансирования на разработку проектно-сметной документации реконструкции здания будет рассмотрен на следующем заседании городской Думы Ростова-на-Дону.

Напомним, что в 2022 году на встрече главы администрации Ростова Алексея Логвиненко с лидерами национально-культурных объединений и представителями ЮФУ приняли решение создать в городе «Дома дружбы». Это место будет предназначено для представителей национально-культурных объединений, которые смогут осуществлять свои проекты, отражающие их уникальную идентичность. Кроме того, «Дом дружбы» даст возможность гостям города более тесно познакомиться с различными народностями, проживающими на территории Ростова.

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