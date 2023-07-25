В Ростовской области за пять лет увеличилось число пенсионеров с активным образом жизни

За пять лет доля пожилых дончан, занимающихся спортом, увеличилась в 4,6 раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Дону увеличилось количество пенсионеров, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Такой результат удалось достичь благодаря программе «Активное долголетие». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Так, за пять лет доля пожилых дончан, занимающихся спортом, увеличилась в 4,6 раза.

Чем больше популяризируется спортивный образ жизни, тем выше в него вовлеченность со стороны дончан. Кроме этого, в регионе повысилось качество физкультурно-спортивной работы по месту жительства для старшего поколения. А еще идет популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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