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НовостиОбщество25 июля 2023 15:31

В Ростовской области за пять лет увеличилось число пенсионеров с активным образом жизни

Такие результаты удалось достичь благодаря программе «Активное долголетие»
Екатерина ПОПОВА
За пять лет доля пожилых дончан, занимающихся спортом, увеличилась в 4,6 раза.

За пять лет доля пожилых дончан, занимающихся спортом, увеличилась в 4,6 раза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Дону увеличилось количество пенсионеров, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Такой результат удалось достичь благодаря программе «Активное долголетие». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Так, за пять лет доля пожилых дончан, занимающихся спортом, увеличилась в 4,6 раза.

Чем больше популяризируется спортивный образ жизни, тем выше в него вовлеченность со стороны дончан. Кроме этого, в регионе повысилось качество физкультурно-спортивной работы по месту жительства для старшего поколения. А еще идет популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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