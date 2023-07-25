36-летняя женщина без вести пропала в Ростове

О ее местонахождении неизвестно больше недели. ФОТО: группа ВК «Лиза Алерт».

В Ростове без вести пропала 36-летняя Татьяна Викторовна Лободина. О местонахождении женщины ничего не известно с 16 июля. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

В день исчезновения Татьяна была одета в черную майку, черные спортивные штаны с желтыми полосками, а на ногах были черные кроссовки. С собой у женщины была черная сумка.

Известно, что рост пропавшей составляет 159 сантиметров. Она нормального телосложения. Татьяна – крашеная блондинка с серо-голубыми глазами.

Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.

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