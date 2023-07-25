В Ростовской области более пяти тысяч беременных дончанок получают единое пособие

Будущие мамы могут получить пособие в первые 12 недель беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону уже больше 5,5 тысяч беременных получают единое пособие. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Новую меру социальной поддержки могут получить нуждающиеся семьи. Те, чей среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека в Ростовской области, то есть меньше 13 513 рублей. Среди них есть беременные, семьи с несовершеннолетними детьми до 17 лет.

– Пособие назначается на основании комплексной оценки нуждаемости семьи, в ходе которой учитываются доходы и имущество. У трудоспособных членов семьи должен быть доход либо уважительная причина его отсутствия, – говорится в сообщении.

Будущие мамы могут получить пособие в первые 12 недель беременности.

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