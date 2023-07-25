Бывшего председателя Железнодорожного суда Ростова арестовали

Басманный суд арестовал его на два месяца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-председателя Железнодорожного суда Ростова этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, бывшего судью подозревают в посредничестве в передаче крупной взятки.
Напомним, недавно квалификационной коллегией судей Ростовской области было принято лишить председателя Железнодорожного суда города должности и полномочий за дисциплинарный проступок. Тогда его лишили и пятого квалификационного класса судьи. Также было решено досрочно прекратить полномочия.
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