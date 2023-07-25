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НовостиОбщество25 июля 2023 19:20

Скончался известный ростовский ученый и детский врач Александр Плескачев

Доктору было 87 лет
Екатерина ПОПОВА
Доктору было 87 лет.

Доктору было 87 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на 87 году жизни умер ученый и преподаватель Александр Плескачев. О его кончине сообщили на сайте РостГМУ.

Александр Дмитриевич 20 лет проработал деканом педиатрического факультета, опубликовал более 50 научных и методических работ. И стал соавтором учебных пособий. А в 2001 году Александру Плескачеву было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

– Коллектив Ростовского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Дмитриевича Плескачева. Это потеря тяжела и невосполнима, – говорится в сообщении университета.

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