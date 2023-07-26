В среду в Ростове ожидается жара до +34 градусов

На небе будет палящее солнце.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 26 июля, в Ростове ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +34 градусов. А на небе будет палящее солнце. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.
Вероятность осадков в этот день будет равна нулю. Восточный ветер подует со скоростью один метр в секунду и будет едва уловим.
Вечером ростовчане смогут немного насладиться прохладой, так как столбик термометра опустится до +21 градуса. Ветер сменит свое направление на западное. Его скорость составит два метра в секунду.
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