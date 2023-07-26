В Ростовской области обнаружили заросли повилики и амброзии

Образцы сорных растений были переданы для лабораторных исследований.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В Ростовской области на территории поселка Мокрый Лог в Октябрьском районе сотрудники Россельхознадзора нашли заросли сорняков. Более чем десять гектаров были заражены повиликой и амброзией полыннолистной.
Образцы сорных растений были переданы для лабораторных исследований.
Собственникам участков, где нашли амброзию и повилику, будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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