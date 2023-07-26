Суд в Ростове поддержал выход акционера из проекта реконструкции кинотеатра «Юбилейный»

Иск городского департамента рассмотрели в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону в очередной раз не смогли оспорить передачу акций кинотеатра «Юбилейный» новому владельцу. Ответчика теперь поддержали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

- Решение по делу от 24 мая 2023 года оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения, - говорится в постановлении суда.

Известно, что апелляционный иск поступил от департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону в прошлом месяце. Решение было вынесено 24 июля 2023 года.

Напомним, такой же вердикт весной этого года утвердили в Арбитражном суде Ростовской области. Тогда власти донской столицы добивались признания сделки недействительной и требовали заблокировать право нового собственника на ценные бумаги «Юбилейного».

При этом немного раньше мэрия отсудила у бывшего владельца, который продал бизнесмену свою часть акций, 264 тысячи рублей за срыв сроков работ на объекте.

В администрации Ростова-на-Дону отметили, что внезапная сделка по передаче акций «не повлияла на реконструкцию «Юбилейного», но ситуация внесла свои коррективы». Добавим, в рамках договора городские власти по-прежнему могут контролировать проект.

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