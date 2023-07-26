В Ростовской области могут создать народное ополчение

Организации займутся охраной порядка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ряде регионов России, в том числе в Ростовской области, могут создать специализированные унитарные предприятия для охраны общественного порядка — так называемые народные ополчения. Соответствующие поправки к закону были приняты на заседании Государственной Думы 25 июля.

По словам одного из инициаторов, депутата Андрея Картаполова, такие предприятия будут обеспечивать порядок, бороться с диверсионно-разведывательными группами и защищить государственные границы в период мобилизации, военного положения и в военное время.

— То есть это то, о чем мы долго говорили, — народное ополчение, — уточнил депутат.

Напомним, на заседании был принят закон о повышении границы призывного возраста до 30 лет.

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